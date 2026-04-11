Güney Amerika'da Ticaret Savaşı: Kolombiya’dan Ekvador’a Yüzde 100 Vergi Misillemesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kolombiya ve Ekvador arasındaki diplomatik gerginlik, sınır güvenliği ve iç siyasete müdahale tartışmalarının ardından topyekün bir ticaret savaşına dönüştü. Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Diana Marcela Morales, Ekvador’un vergi artış hamlesine aynı sertlikte karşılık vereceklerini duyurdu.

DİPLOMASİ MASASI DEVRİLDİ

Bakan Morales yaptığı açıklamada, Ekvador hükümetinin 1 Mayıs itibarıyla gümrük vergilerini yüzde 100’e çıkarma kararına karşı "mütekabiliyet" esasınca hareket edeceklerini belirtti.

Morales, "Tüm diplomatik girişimlerimize rağmen Daniel Noboa yönetimi ticari cephede sertleşmeyi seçti. Kolombiya, ithalat vergilerini Ekvador ile eşitleyecektir" dedi.

'CARTAGENA ANLAŞMASI İHLAL EDİLDİ'

Kolombiya tarafı, Ekvador’un bu hamlesinin bölgesel entegrasyonun temel taşı olan Cartagena Anlaşması’na aykırı olduğunu savunarak hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi. İki ülke arasındaki vergi krizi, şubat ayında yüzde 30 ile başlamış, mart ayında yüzde 50’ye tırmanmıştı.

GERİLİMİN PERDE ARKASI

Krizin temelinde, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa arasındaki kişisel ve siyasi anlaşmazlıklar yatıyor.

Sınır Güvenliği: Ekvador, Kolombiya’yı sınır hattındaki uyuşturucu kartelleriyle mücadelede yetersiz kalmakla suçluyor.

Enerji ve Petrol Restleşmesi: Kolombiya, Şubat ayında Ekvador'a elektrik ihracatını durdurmuş; Ekvador ise buna karşılık Kolombiya petrolünün boru hattı taşıma bedelini varil başına 3 dolardan 30 dolara çıkararak yanıt vermişti.

Büyükelçiler Geri Çağrıldı: Karşılıklı sert açıklamaların ardından her iki ülke de büyükelçilerini istişareler için geri çekerek diplomatik bağları en alt seviyeye indirdi.

1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek olan yüzde 100’lük gümrük vergisi tarifesinin, iki ülke arasındaki köklü ticari ilişkileri durma noktasına getirmesinden endişe ediliyor.

Kaynak: AA