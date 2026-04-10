Lübnan’da Bilanço Ağırlaşıyor, Can Kaybı 1953’e Yükseldi

Lübnan’da İsrail’in 2 Mart’ta başlattığı saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık verilerine göre yaralı sayısı ise 6 bin 303’e ulaştı. Sadece 8 Nisan’da düzenlenen eş zamanlı saldırılarda 357 kişinin hayatını kaybettiği, 1223 kişinin de yaralandığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 2 Mart’ta Lübnan’dan füze atıldığını açıklamasının ardından ülkenin kuzeyine yönelik saldırılar başlatmış, daha sonra operasyonlar hava ve deniz unsurlarının da katılımıyla genişletilmişti. Beyrut başta olmak üzere ülke genelinde yoğunlaşan saldırılar nedeniyle yüz binlerce kişinin yerinden edildiği, Lübnan hükümetinin bu sayıyı 1 milyondan fazla olarak açıkladığı belirtildi.

Kaynak: AA