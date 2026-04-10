Trump Yine Tehdit Diline Sarıldı, Süre Verdi!

ABD Başkanı Trump, İran görüşmeleri öncesinde anlaşma sağlanamaması halinde askeri hazırlıkların devrede olduğunu söyledi. Trump, gemilerin 'en iyi silahlarla' donatıldığını belirterek 24 saat içinde sonuç beklediklerini açıkladı.

Donald Trump, İran'la yapılması planlanan görüşmeler öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, anlaşma sağlanamaması durumunda ABD donanmasına ait gemilerin 'en iyi silahlarla' donatıldığını belirterek askeri hazırlık mesajı verdi.

İslamabad’da yapılması planlanan görüşmeler öncesinde konuşan Trump, sürecin yaklaşık 24 saat içinde netleşeceğini söyledi. ABD Başkanı, New York Post’a verdiği kısa röportajda, müzakerelerin başarısız olması halinde 'sıfırlama' adımı atılacağını ifade etti.

'EN GÜÇLÜ MÜHİMMAT'

Trump, gemilere şimdiye kadar yapılmış en güçlü mühimmatın yüklendiğini belirterek, bunun olası bir anlaşmazlık durumunda kullanılabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

