Ateşkes Çatırdıyor! İran'dan 'Karşılık Vereceğiz' Çıkışı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında geceden bu yana 12 kişi öldü. İran'dan Lübnan'a saldırıların sürmesi halinde buna karşılık verecekleri çıkışı geldi.

ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 1888 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu gece saatlerinden beri Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü. Bu saldırılarda 12 kişinin öldüğü açıklandı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Lübnan’a yönelik İsrail saldırılarının devam etmesi halinde karşılık vereceklerini duyurdu. İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Lübnan’a yönelik saldırılar hakkında bildiri yayımladı.

'KARŞILIK VERECEĞİZ'

Bildiride, "Lübnan ve Hizbullah’a saldırılar devam ederse ezici ve pişman edici bir karşılık vereceğiz” ifadeleri yer alırken, ateşkes sürecine ilişkin, "40 günlük savaşta olduğu gibi yine teyakkuzdayız" denildi. Hatemül Enbiya Merkez Karargahı ayrıca, Hürmüz Boğazı ile ilgili de, "Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Türkiye Açıklaması: Türk Milletinin İran'la Etkileyici Dayanışmasını Takdir Ediyoruzİran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Türkiye Açıklaması: Türk Milletinin İran'la Etkileyici Dayanışmasını Takdir EdiyoruzGüncel

Benzin ve Motorinde Yeni Zammın Tarihi Belli Oldu: İndirimin Ömrü Kısa SürdüBenzin ve Motorinde Yeni Zammın Tarihi Belli Oldu: İndirimin Ömrü Kısa SürdüEkonomi

Trump'tan Flaş İran ve Lübnan Mesajı: 'Netanyahu'yla Konuştum'Trump'tan Flaş İran ve Lübnan Mesajı: 'Netanyahu'yla Konuştum'Dünya

Kaynak: AA

Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Hürmüz İçin 'Refakat' Planı: 20 Ülke Devrede Hürmüz İçin 'Refakat' Planı: 20 Ülke Devrede
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Mescid-i Aksa’da 5 Hafta Sonra İlk Cuma: On Binlerce Müslüman Saf Tuttu Mescid-i Aksa’da 5 Hafta Sonra İlk Cuma: On Binlerce Müslüman Saf Tuttu
İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı
CHP'de Üst Düzey İstifa: CHP'li Başkan Görevi Bıraktı CHP'de Üst Düzey İstifa, CHP'li Başkan Görevi Bıraktı
Hüsamettin Cindoruk Hayatını Kaybetti Hüsamettin Cindoruk Hayatını Kaybetti
Akaryakıtta 'Ateşkes' Baharı: Motorine Büyük İndirim Yolda Akaryakıtta 'Ateşkes' Baharı: Motorine Büyük İndirim Yolda
Müzakere Masasında İlk Zafer Tahran’ın: ABD 'Ön Şartı' Kabul Etti Müzakere Masasında İlk Zafer Tahran’ın