Ateşkes Çatırdıyor! İran'dan 'Karşılık Vereceğiz' Çıkışı

ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 1888 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu gece saatlerinden beri Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü. Bu saldırılarda 12 kişinin öldüğü açıklandı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Lübnan’a yönelik İsrail saldırılarının devam etmesi halinde karşılık vereceklerini duyurdu. İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Lübnan’a yönelik saldırılar hakkında bildiri yayımladı.

'KARŞILIK VERECEĞİZ'

Bildiride, "Lübnan ve Hizbullah’a saldırılar devam ederse ezici ve pişman edici bir karşılık vereceğiz” ifadeleri yer alırken, ateşkes sürecine ilişkin, "40 günlük savaşta olduğu gibi yine teyakkuzdayız" denildi. Hatemül Enbiya Merkez Karargahı ayrıca, Hürmüz Boğazı ile ilgili de, "Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA