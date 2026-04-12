Ünlülere Bir 'Uyuşturucu' Operasyonu Daha! İstanbul'da Mekanlara Polis Baskını: Gözaltındaki 17 İsim Belli Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

24 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 24 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski hakem Elif Karaarslan, sosyal medya fenomenleri Özlem Parlu, Samet Liçina ve Mika Slowana’nın da olduğu öğrenildi.

HANGİ İSİMLER GÖZALTINDA?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, gözaltındaki ünlü isimler şöyle sıralandı:

* Samet DEMİROK

* Özlem PARLU

* Oğuz SARIPINAR

* Elif KARAARSLAN

⁠* Ali Yaşar KOZ

⁠* Cansel AYANOĞLU

* Aleyna BOZOK

* ⁠Büşranur ÇAKIR

* Özgür GÖKÇE

* Fikret AYDOĞDU

* Lena Ahsen ALKAN

* İrem ŞİŞMAN

* Mustafa Eyüp ÇELİK

* Mustafa AKSAKALLI

* Cem MİRAP

⁠* Gizem Melisa ALAGÖZ

* Deniz Metin YÜKSEL

İNANOĞLU VE ADRİAN'IN YURT DIŞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Aynı soruşturma kapsamında oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildi. İki ismin de yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÜNLÜ MEKANA BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Beşiktaş ilçesinin Bebek semtinde bulunan Lucca isimli mekana operasyon düzenlendi. Operasyonda mekan sahibi Cem Mirap gözaltına alındı.

İKİ MEKANA DAHA UYUŞTURUCU BASKINI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bulunan 2 eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı. Gecenin erken saatlerinde Bebek Mahallesi'nde bulunan bir mekanda arama yapılmıştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası diğer 2 iş yerinde daha arama yaptı. K-9 köpeklerinin de katıldığı arama, gece saatlerine kadar sürdü. Aranan mekanlardan biri 3 ay önce yine operasyon kapsamında aranmıştı.

Kaynak: DHA-İHA