Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hadsiz Sözler Söyleyen Netanyahu'ya Sert Tepki: Çağın Hitler'i Hesap Verecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilen müzakereler sürerken alçak sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Netanyahu’ya jet şekilde tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, “Çağın Hitler’i hesap vereceksin” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AK Parti’den de tepkiler peş peşe geldi.

KÜSTAH SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Netanyahu, “Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aksine İran’ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor.” ifadelerini kullandı.

'ADINA TUTUKLAMA EMİRLERİ BULUNAN BİR SUÇLU'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gazze'de bir soykırım sahneleyen ve bölgedeki yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlikten dolayı Başkanımızı hedef almaya cüret ediyor. Onun adına tutuklama emirleri bulunan bir suçlu; artık arkadaşı kalmadı." ifadelerini kullandı.

'KİMSEYE DERS VERME HAKKINA SAHİP DEĞİL'

Burhanettin Duran, "Siyasi hayatta kalma stratejisi olarak bölgeyi kaosa ve çatışmaya sürüklüyor. Kimsenin ahlaki değerleri ve meşruiyeti olmadığını herkes biliyor; kimseye ders verme hakkına sahip değil." dedi.

'ER YA DA GEÇ HESAP VERECEK'

Sözlerini sürdüren Duran, "İnsanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı er ya da geç hesap verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, daha adil, barışçıl ve güvenli bir dünya için zalimlere karşı mücadelesine devam edecek." diye konuştu.

'SUÇLULUK PSİKOLOJİSİNİN DIŞA VURUMU'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Netanyahu'nun akılalmaz sözlerine; "Zalimlerin korkulu rüyası hakikatlerin aydınlığıdır. Soykırım, savaş suçu ve insanlık suçları ile yargılanan Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri hakikatlerin ortaya konmasından duyduğu rahatsızlığın ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olup, yok hükmündedir. Bölgemizi ateşe sürükleyen, küresel istikrarı tehdit eden bu anlayış, insanlığın vicdanında çoktan mahkum edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hakikatleri gür bir sesle ifade etmeye, adaletin, uluslararası hukuk ve insani değerlerin yanında olmaya, bölgesel ve küresel düzeyde barışı ve istikrarı savunmaya devam edecektir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

'YAŞADIĞIMIZ ÇAĞIN HİTLER'İ'

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler’i olarak nitelenen Netanyahu’nun kim olduğu ve sicili bellidir" ifadeleri kullanılarak, "Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu’nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklama şöyle oldu:

"İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler’i olarak nitelenen Netanyahu’nun kim olduğu ve sicili bellidir. Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır.

'HEDEFİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ BALTALAMAK'

Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanmaktadır. Netanyahu’nun şu anki hedefi, devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmektir. Aksi takdirde ülkesinde yargılanacak ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacaktır.

'TÜRKİYE MASUM SİVİLLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK'

Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin oluşturduğu rahatsızlığın bir sonucudur. Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu’nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir."

'HADSİZ VE MESNETSİZ İFADELERİ ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Adalet Bakanı Akın Gürlek de hadsiz paylaşıma sert tepki gösterdi. Akın Gürlek'in açıklaması şöyle oldu:

"İsrail’de soykırımcı katliam şebekesinin elebaşı Netanyahu’nun; bölge ve dünya barışı için yürütülen diplomasinin öncüsü, küresel vicdanın sesi Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve mesnetsiz ifadeleri asla kabul edilemez.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan bir kişinin Türkiye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, içinde bulunduğu hukuki ve ahlaki çıkmazın derinliğini açıkça ortaya koymaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye; uluslararası hukuk temelinde barış için diplomasinin öncüsü olmaya devam edecek, Türk adaleti ise hakkın ve mazlumların yanında durmayı ve işlenen suçların takipçisi olmayı kararlılıkla sürdürecektir."

'SİYASİ TÜKENMİŞLİĞİN AÇIK GÖSTERGESİDİR'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gazze’de masum sivillere yönelik katliamların sorumlusu olan Benjamin Netanyahu’nun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesnetsiz ithamları, içine düştüğü çaresizliğin ve siyasi tükenmişliğinin açık göstergesidir.

Hakkında uluslararası yargı süreçleri işletilen, insanlığa karşı suç iddialarıyla anılan bir ismin; hakikat, adalet ve insanlık adına söz söyleme meşruiyeti yoktur. Gerçekler açıktır: Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, çatışmadan beslenen ve kendi siyasi geleceğini korumak adına her yolu mubah gören bir anlayışla karşı karşıyayız.

Türkiye Cumhuriyeti, Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaya devam edecek; insanlık vicdanını yaralayan her türlü zulmün karşısında kararlılıkla mücadele edecektir.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın: İşlenen suçlar cezasız kalmayacak, adalet er ya da geç tecelli edecektir."

'ZALİMLERİN YÜZÜNE GERÇEKLERİ HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ!'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ellerine masumların kanı bulaşmış soykırımcı Netanyahu’nun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz açıklamaları yok hükmündedir. Kendi siyasi ömrünü uzatmak uğruna coğrafyamızı ateşe atanların bu saldırganlığı, içine düştükleri derin çaresizliğin ve uluslararası alandaki yalnızlıklarının feryadıdır. Bebekleri katledenlerin Türkiye'ye ve Türk milletine verebileceği hiçbir ahlakî ders yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, küresel vicdanın sesi olmaya ve zalimlerin yüzüne gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

'TARİH SİZİ SOYKIRIM SUÇLUSU OLARAK YAZACAK!'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanu Murat Kurum, "Bugün artık “Terör rejimi kimdir?” sorusunun küresel bir cevabı var: İşgalci İsrail. Tarih sizi; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayan, bebekleri katleden soykırım suçlusu olarak yazacak. Türkiye ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; dün olduğu gibi, bugün ve gelecekte dünyanın umudu, mazlumların yurdu, barışın vatanı olmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

'İNSANLIĞA SÖYLEYECEK TEK SÖZÜ KALMAMIŞTIR'

Ulaştırma ve Altayapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gazze’de yaşanan zulmün baş aktörlerinden biri olan Netanyahu, içine düştüğü siyasi sıkışmışlığın etkisiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya yeltenmektedir. Dünya kamuoyunun vicdanında hükmünü çoktan vermiş olduğu bu zihniyetin; ne meşruiyeti ne de insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmıştır. Gerçeği örtbas etmek için gerilimi büyütenler bilmelidir ki; hakikat er ya da geç ortaya çıkar, adalet mutlaka yerini bulur. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; haksızlığın karşısında, mazlumların yanında durmayı sürdürecek ve daha huzurlu, daha adil bir dünya için kararlılıkla yoluna devam edecektir." dedi.

'TÜRKİYE ÜLKELERDEN BİR ÜLKE DEĞİLDİR!'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sizin kirli dilinize yakışmayan adaleti, merhameti ve insanlığı tüm dünyada bilfiil yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti; mazlumun sığınağı, zalimin ise dinmeyen korkusudur. Türkiye, ülkelerden bir ülke değildir. Tarih; hakkın yanında saf tutanlar ile zulmün ve katliamın faili olanları asla aynı kefeye koymayacaktır." ifadeleriyle çirkin paylaşıma tepki gösterdi.

'TÜRKİYE NETANYAHU'YU RAHATSIZ ETMİŞTİR'

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ'nın açıklaması şöyle oldu:

"Netanyahu’nun Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözler, kendi soykırımcı ve katliamcı politikalarını ve insanlığa karşı işlediği suçları perdelemeye yönelik hezeyanlardır.

Netanyahu yönetimindeki İsrail’in politikaları, bölgeyi kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklemekte; bu durum uluslararası toplumun daha yüksek sesle sorgulaması gereken bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ise, uzun süredir bölgesel barışın tesisine yönelik çok yönlü ve ilkesel bir diplomasi yürütmektedir. Türkiye’nin yaklaşımı, çatışma üretmek yerine diyalog kanallarını açık tutmayı; vekâlet savaşlarını körüklemek yerine uluslararası meşruiyet zemininde çözüm arayışlarını öncelemektedir.

Bu bağlamda Türkiye, kendi ulusal güvenliğinin yanında, bölgesel istikrarı ve küresel barış perspektifini merkeze alan bir dış politika izlemektedir. Anlaşılan o ki Türkiye’nin bölgesinde istikrarı ve barışı önceleyen sonuç alıcı diplomatik gücü Netanyahu’yu rahatsız etmiştir"

'KATİL NETANYAHU YARGILANACAKSIN!'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Soykırımcı İsrail yönetiminin başındaki katil Netanyahu’nun Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hadsiz sözleri, siyasi ve ahlaki hiçbir karşılığı bulunmayan beyanlardır. Soykırımcı İsrail yönetimi ve başındaki katil Netanyahu, işlenen yıkımın ve ortaya çıkan insani felaketin sorumluluğundan kaçamayacaktır; bu gerçek er ya da geç tüm açıklığıyla karşılarına çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü iradeyle Türkiye, tüm baskılara rağmen vicdan ve adalet ekseninde duruşunu sürdürmektedir. Biz tarihin doğru tarafındayız.. Vizyonu ve kararlılığıyla küresel barışın, adaletin ve vicdanın teminatı olma yolunda ilerleyen Türkiye, mazlumların yanında yer almayı kararlılıkla devam ettirmektedir. Katil Netanyahu yargılanacaksın!" ifadelerini kullanarak tepkilerini dile getirdi.

'MESNETSİZ VE GERÇEKTEN KOPUK İTHAMLAR'

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Kendi siyasi ömrünü uzatabilmek için savaşı, yıkımı ve masumların kanını araçsallaştıran savaş suçlusu Netanyahu’nun ve avanelerinin ülkemize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a mesnetsiz ve gerçeklikten kopuk ithamlarla dil uzatması, izan dışı psikolojilerinin bir tezahürüdür. Nitekim zulmü kendine hak ve meşru görenlerden lehimize söz duymak da umudumuzu incitir." ifadelerini kullandı.

Kılıç, "Gazze’de çocukları, kadınları ve sivilleri hedef alan; bölgeyi ateşe atan bir zihniyetin ahlak, hukuk ve insanlık adına söyleyecek tek sözü olamaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, sadece milletimizin hakkını değil, tüm mazlumların onurunu ve vakarını savunan güçlü bir liderdir. İftira, yalan ve provokasyonla hakikati iğdiş etmeye çalışanlar, eninde sonunda adalet önünde hesap verecektir." dedi.

'BÖLGEYİ KANA SÜRÜKLEYENLERİN SÖZ SÖYLEMEYE HAKKI YOKTUR!'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Katil Netanyahu’nun Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve mesnetsiz ifadeleri yok hükmündedir. Bölgeyi kana ve istikrarsızlığa sürükleyenlerin, Türkiye’ye söz söyleme hakkı yoktur! Unutmamak gerekir ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2024 yılı açılışında dünyaya yaptığı çağrı ve ortaya koyduğu tespitler her geçen gün daha büyük bir anlam kazanmaktadır. Gelinen noktada; barış, istikrar ve adalet temelinde milli çıkarlarına dayalı bir politika izleyen Türkiye gerçeği, Netenyahu zihniyetinin rahatsızlığının temel sebebidir. Türkiye, güçlü devlet aklı ve milletinden aldığı destekle, hem sahada hem de masada etkinliğini sürdürmeye devam edecektir." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

'HİÇBİR EYLEM VE SÖYLEM KARIŞIKSIZ KALMAYACAK!'

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, "Hakkında, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesince tutuklama kararı bulunan, Gazze’de masum çocuk ve kadınların katili, soykırımcı Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hakikati her platformda dile getirmesinden duyulan rahatsızlığın bir tezahürüdür. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi mazlum ve masum sivillerin yanında durmaya devam edecek; uluslararası hukuk çerçevesinde adaletin tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu kararlılıkla sürdürecektir. İnsanlık onurunu hedef alan hiçbir eylem ve söylem karşılıksız kalmayacaktır." ifadeleriyle soykırım suçlusu Netanyahu'ya tepkisini gösterdi.

'KARŞINIZDA 86 MİLYONLUK TÜRK MİLLETİNİ BULURSUNUZ'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ise şöyle oldu:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin iç siyasetine, milli iradesine ve devlet kurumlarına yönelik yabancı bir ülke yetkilisinin yön verme teşebbüsü kabul edilemez bir hadsizliktir. Bölgede hukuk tanımaz uygulamaları ve saldırgan politikalarıyla istikrarsızlığın başlıca kaynaklarından biri hâline gelen İsrail hükümetinin, Türkiye’nin iç siyasi hayatına dair açıklamalarını en güçlü şekilde reddediyoruz.

Katliamcı İsrail hükümetinin siyasi temsilcilerinin; Gazze’de, Lübnan’da, İran’da ve bölgenin çeşitli noktalarında çocukların, kadınların ve sivillerin hedef alındığı saldırıların üzerini örtmeye çalışırken Türkiye’ye demokrasi, hukuk ve siyaset dersi vermeye kalkması ibret verici bir çelişkidir. Mevcut İsrail yönetimine ilişkin beklentimiz; günü geldiğinde uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri ve işledikleri fiillerin karşılığını hukuk zemininde görmeleridir. Türkiye’yi komşularıyla karşı karşıya getirmeye, özellikle İran başta olmak üzere bölgesel gerilimleri tırmandırarak savaş senaryolarına çekmeye yönelik her türlü provokasyonun farkındayız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, içerisinde birçok kültür, inanç ve kimlik barındırır, her kimliğe saygı duyar ve korur. Bölme, kışkırtma ve yıkma projelerinize karşı karşınızda 86 milyonluk Türk milletini bulursunuz. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti; nota alan değil, not veren bir devlettir."

'SOYKIRIM GÖLGESİNDE KONUŞANLARIN NUTUK ATMAYA HAKKI YOK'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur. Gazze’de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz. Türkiye’ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını verin. Tarih de vicdan da sizi soykırımcı olarak anacaktır” ifadelerine yer verdi. Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi