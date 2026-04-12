İran Cephesinden İlk Açıklama: 21 Saatlik Müzakereler Neden Kilitlendi? Hürmüz Boğazı Açmazı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad'daki görüşmelerin ABD'ye duyulan güvensizlik atmosferinde gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğal” dedi. Bekayi, ABD tarafının Hürmüz Boğazı ve bölgesel bazı meselelerin müzakerelere getirilmesinin anlaşmazlığı derinleştirdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen ABD-İran dolaylı görüşmelerini İran basınına değerlendirdi.

'GÖRÜŞMELER GÜVENSİZLİK ATMOSFERİNDE GERÇEKLEŞTİ'

Bekayi, görüşmelerin ABD'ye duyulan güvensizlik atmosferinde gerçekleştirildiğini söyleyerek, “Bu görüşmeler, ABD ve İsrail'in 9 ay içinde ikinci kez giriştikleri ve 40 gün süren bir savaşın ardından, sadece güvensizlik değil, kuşku ve şüphenin hakim olduğu bir atmosferde yapıldı. Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu” diye konuştu.

HÜRMÜZ'ÜN DAHLİ GÖRÜŞMELERİ KARMAŞIK HALE GETİRDİ'

Bekayi, anlaşmaya varılamamasındaki diğer bir sebebin de kendine özgü zorlukları bulunan Hürmüz Boğazı ile bölge konularının bu müzakerelere ilave edilmesi olduğunu kaydetti. Bekayi, "Bu durum görüşmeleri daha karmaşık hale getirdi" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıkladı. İran devlet televizyonu ise 21 saat süren müzakerede ABD'nin aşırı talepleri nedeniyle bir anlaşmaya varılamadığını bildirdi.

Kaynak: DHA

