Ünlülerin Uyuşturucu Test Sonuçları Belli Oldu: Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından rapor hazırlandı.

ÇELİKKOL, BİLİMLİER, CECELİ VE ŞENCAN'IN TESTLERİ POZİTİF

Rapor sonucunda şüpheliler İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli ve İlkay Şencan'dan alınan örneklerde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunduğu tespit edildi.

ERÇEL'İN KAN VE SAÇ ÖRNEĞİNDE MADDE BULUNAMADI

Hande Erçel'in idrar örneğinde "morfin, kodein ve metaboliti kodein glukuronid", ayrıca ilaç etken maddelerinden "parasetamol" bulunduğu, kan ve saç örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunmadığı belirlendi.

SABANCI, ORMAN VE ELMAS'IN TEST SONUÇLARI NEGATİF

Hakan Sabancı, Fikret Orman ve Burak Elmas'tan alınan örneklerde ise herhangi bir maddeye rastlanmadı.

ERÇEL'İN SONUCUN BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in test sonucunun açıklanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık, Erçel'in test sonucunda inceleme talep etti.

Buna göre, tespit edilen morfin, kodein ve metaboliti, kodein glukuronidin'in ilaç etken maddeleri olup olmadığı hususunda inceleme yapılması için Adli Tıp 5. İhtisas Kurulu'na müzekkere yazıldı.

Bu gelişmenin ardından kurulun yapacağı değerlendirme bekleniyor.

Kaynak: AA