Sürücüler Dikkat! İstanbul'da Beşiktaş ve Ataşehir'de Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

İstanbul'un iki yakasında da düzenlenen çeşitli etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı. Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Anadolu yakasında ise Ataşehir ilçesinde çok sayıda yol ulaşıma kapanırken vatandaşlar için alternatif yollar da duyuruldu.

İstanbul’da bugün düzenlenen "yol yarışı" ve "koşu etkinlikleri" nedeniyle Beşiktaş ve Ataşehir’de çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatıldı; sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi.

BEŞİKTAŞ'TA KAPANAN VE ALTERNATİF YOLLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün Beşiktaş’ta gerçekleştirilen yol yarışı kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda kapatılan yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

Buna göre, İnşirah Caddesi-Hüsrev Gerede Sokak kesişimi, Küçük Bebek Caddesi-Küçük Bebek Dere Sokak kesişimi, Boğaziçi Üniversitesi Bebek Yokuşu kesişimi, Şair Nigar Mektep Sokak-Kışlak Sokak kesişimi, Muallim Naci Caddesi-Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişimi, Çağrı Sokak-Yeşilpınar Sokak kesişimi, Sakıp Sabancı Caddesi-Baltalimanı Hisar Caddesi kesişimi ile Aşiyan Yolu-Şehitlik Dergahı Sokak kesişiminde trafik akışı sağlanamıyor.

Bu yollara alternatif olarak Portakal Yokuşu ile Dereboyu, Ahmet Taner Kışlalı, Ahmet Adnan Saygun, Küçük Bebek, Nispetiye ve Çırağan caddeleri ile Kuruçeşme Çağrı, Arnavutköy Dere, Reşat Nuri Güntekin ve Kıraçhane sokaklar kullanılabiliyor.

ATEŞEHİR'DE KAPANAN VE ALTERNATİF YOLLAR

Ataşehir’de düzenlenen koşu kapsamında ise Ataşehir Bulvarı ve Fazılpaşa Sokak başta olmak üzere belirlenen güzergahlar ile bu yollara çıkan bağlantılar trafiğe kapatıldı.

Sürücüler, Meriç, Sedef, Dicle, Dudullu, Dereboyu ve Ahmet Yesevi caddeleri ile Rıfat Danışman Sokak’ı alternatif güzergah olarak tercih edebiliyor.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hadsiz Sözler Söyleyen Netanyahu'ya Sert Tepki: Çağın Hitler'i Hesap Verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hadsiz Sözler Söyleyen Netanyahu'ya Sert Tepki: Çağın Hitler'i
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Ünlülere Bir 'Uyuşturucu' Operasyonu Daha! İstanbul'da Mekanlara Polis Baskını: Gözaltındaki 17 İsim Belli Oldu Ünlülere Bir 'Uyuşturucu' Operasyonu Daha
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Ünlülerin Uyuşturucu Test Sonuçları Belli Oldu: Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman... Ünlülerin Test Sonuçları Belli Oldu
Ünlülere Bir 'Uyuşturucu' Operasyonu Daha! İstanbul'da Mekanlara Polis Baskını: Gözaltındaki 17 İsim Belli Oldu Ünlülere Bir 'Uyuşturucu' Operasyonu Daha
Netanyahu Çöküyor: İsrail Devlet Televizyonu KAN Duyurdu Netanyahu Çöküyor: İsrail Devlet Televizyonu KAN Duyurdu
İran Cephesinden İlk Açıklama: 21 Saatlik Müzakereler Neden Kilitlendi? Hürmüz Boğazı Açmazı İran Cephesinden İlk Açıklama
ABD ve İran Arasında 21 Saatlik Tarihi Müzakerede Sonuç Çıkmadı: Karşılıklı Suçlamalarla Terk Ettiler 21 Saatlik Müzakerelerde Sonuç Çıkmadı