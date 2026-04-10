Hürmüz İçin 'Refakat' Planı: 20 Ülke Devrede

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin sağlanmasına yönelik çok uluslu bir plan üzerinde çalışıldığını açıkladı. Vautrin’e göre yaklaşık 20 ülke, gerekmesi halinde ticari gemilere askeri refakat sağlanabilecek bir kapasitenin nasıl oluşturulacağını değerlendiriyor.

Vautrin, mevcut durum için 'son derece kırılgan bir ateşkes' ifadesini kullanarak, bunun kalıcı barışa dönüşmesi gerektiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bölgedeki tüm aktörlerle temas halinde olduğunu belirten Vautrin, diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğünü aktardı. Bu kapsamda Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile temasların yoğunlaştığı ifade edildi.

AMAÇ CAYDIRICILIK

Vautrin, Hürmüz Boğazı’nın dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, seyrüsefer özgürlüğünün vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Fransa’nın başını çektiği planlamanın, askeri bir müdahaleden ziyade caydırıcılık ve güvenli geçiş amacı taşıdığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA