Geert Wilders: Feyza Altun bir kahramandır

Hollanda'da 22 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerinde zafere ulaşan ve yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, Avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Wilders, tek cümlelik paylaşımında "Feyza Altun bir kahramandır!" ifadelerini kullandı.

WİLDERS, İSLAM KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Seçimden zaferle çıkmasına reğmen henüz diğer partileri koalisyona ikna edemeyen Wildert, İslam ve göçmen karşıtlığıyla biliniyor. Son olarak geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda, bir hayvanın kesim anına ait görüntüyü yayınlayan Wilders, paylaşımında "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadelerini kullanmıştı.