Geert Wilders: Feyza Altun bir kahramandır

Hollanda'da seçimleri kazanan Geert Wilders, sosyal medyada yaptığı küfürlü şeriat paylaşımının ardından gözaltına alınan Avukat Feyza Altun hakkında "Feyza Altun bir kahramandır!" açıklamasında bulundu.

Geert Wilders: Feyza Altun bir kahramandır

Hollanda'da 22 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerinde zafere ulaşan ve yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, Avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Wilders, tek cümlelik paylaşımında "Feyza Altun bir kahramandır!" ifadelerini kullandı.

WİLDERS, İSLAM KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Seçimden zaferle çıkmasına reğmen henüz diğer partileri koalisyona ikna edemeyen Wildert, İslam ve göçmen karşıtlığıyla biliniyor. Son olarak geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda, bir hayvanın kesim anına ait görüntüyü yayınlayan Wilders, paylaşımında "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadelerini kullanmıştı.

Avukat Feyza Altun gözaltına alındıAvukat Feyza Altun gözaltına alındıGüncel

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