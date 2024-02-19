İsrail Lübnan'a saldırdı

İsrail'e ait savaş uçakları Lübnan'ın sahil kenti Sayda'nın güneyinde yer alan Gaziyye'yi hedef aldı. Belde merkezindeki birçok noktadan büyük dumanların yükseldiği görülüyor.

İsrail Lübnan'a saldırdı

İsrail ordusunun Lübnan'ın Sayda kentinin güneyindeki Gaziyye beldesinde yer alan bazı bölgeleri hedef aldığı belirtildi.

Lübnan'daki Al Mayadeen TV'nin geçtiği habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları sahil kenti Sayda'nın güneyinde yer alan Gaziyye'yi hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA geçtiği haberinde, İsrail'in Gaziyye saldırısında bir aracı hedef aldığını ve olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

Saldırı sonrası yayınlanan görüntülerde belde merkezindeki birçok noktadan büyük dumanların yükseldiği görülüyor.

Görüntülerde saldırının hedefinde bir deponun yer aldığı da görülüyor.

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