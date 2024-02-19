Erdoğan'ın Sisi ziyareti sonrası dikkat çeken adım: İhvancıların liderinin Türkiye vatandaşlığı iptal edildi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es Sisi'yi Kahire'de ziyaret etmiş; Erdoğan'ın yaklaşık 10 yıl önce "katil, diktatör" diye söz ettiği Sisi ile samimi pozlar vermesi sonrası tartışma konusu olmuştu.

Sisi yönetiminin Mısır'da yasak ve tutuklama kampanyası üzerine Türkiye'ye yerleşen Müslüman Kardeşler'in Genel Mürşid Vekili Mahmud Hüseyin'in Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı iptal edildiği iddia edildi.

Söz konusu iddia Arap medyasında yer aldı.

Artıgerçek'in El Arabiya'dan aktardığı habere göre dış kaynaklar, Türk makamlarının vatandaşlığın geri alınmasının nedenini Mahmud Hüseyin'e açıklamadığını, sorumlu makamlarla iletişim kurması ve gerçek nedeni öğrenmesi için bir avukata vekalet vermesini istediğini söyledi.

MAHMUD HÜSEYİN NEREYE GİDECEĞİNE KARAR VERECEK

Habere göre İstanbul'da sahip olduğu daireyi satan Mahmud Hüseyin, şu anda vatandaşlık sorununu çözmek için kalmak ya da ikamet etmek için başka ülke aramak konusunda İhvan yetkilileriyle istişare içinde.

DİĞERLERİ DE TÜRKİYE'DEN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Erdoğan'ın Mısır ziyareti sonrası oluşan belirsizlikten dolayı, Türkiye'de üniversitelerde akademisyenlik yapanların da aralarında bulunduğu İhvan üyeleri ile diğer Mısırlı muhaliflerin, başka ülkeye gitmeyi planladığı belirtildi.