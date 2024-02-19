Yunanistan basını: ABD Ankara'ya F-16, Atina'ya da F-35 satışı için şartlar sundu

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ülkenin yasama organı Kongre'nin talebiyle yazdığı güvence mektubunda NATO üyelerine satılan askeri malzemelerin "meşru olmayan askeri gerekçelerle" kullanılması durumunda alınacak önlemleri anlattığı belirtildi. Mektupta Türkiye ve Yunanistan'dan özel olarak bahsedildiği ifade edildi.

T24'ün Kathimerini'den aktardığı habere göre ABD, NATO müttefiklerine sattığı askeri malzemelerin "meşru olmayan askeri gerekçelerle" kullanıldığı sonucuna varırsa teslimatı durduracak veya iptal edecek. Kongre için hazırlanan güvence mektubunun 2023 Temmuz tarihli son taslağında bakanlık, NATO müttefiklerine satılan tüm ürünlerin "meşru askeri amaçlarla" kullanılması gerektiğini ve başka bir NATO müttefikine karşı kullanılamayacağını vurguladı.

Güvence mektubunda NATO üyesinin satılan malzemeleri belirtilen sınırların dışında kullanırsa ABD'nin atacağı adımlar detaylandırıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın mektubunda Kongre'ye, bir NATO müttefikinin başka bir NATO müttefikinin uluslararası tanınmış sınırlarına karşı tekrarlanan saldırılarda bulunması halinde atılacak adımları şöyle detaylandırdığı belirtildi:

"Bakanlık, ABD'nin durumu diplomatik yollardan çözmeye çalışacağına dair güvence vermektedir. Eğer durum normal diplomatik kanallar yoluyla çözülemezse, Amerika Birleşik Devletleri durumu çözmek için, gerekirse ilgili ülkeyle yapılan savunma transferi anlaşmalarındaki hükümleri uygulayarak, bu anlaşmaların ilgili hükümlerine uygun olarak ilgili savunma malzemelerinin teslimatının tamamını veya bir kısmını askıya almak veya iptal etmek de dahil olmak üzere, ilave siyasi ve ekonomik araçlara başvuracaktır."

Kathimerini, mektupta Türkiye ya da Yunanistan'ın diğer NATO müttefiklerine karşı herhangi bir provokatif faaliyette bulunmaması konusunda özellikle uyarı yapıldığını belirtti. Bakanlık, "ABD'nin sağlanan teçhizatın meşru kullanımını sağlamak için elindeki tüm araçları kullanacaktır" ifadelerini kullandı.

Son taslakta ABD Dışişleri Bakanlığı, gelecekteki satışlara "ihlal içeren faaliyetlere ya da Türkiye veya Yunanistan'ın bu tür faaliyetlerin yasaklanmadığına dair yanlış izlenimlerine karşı koruma sağlamayı" amaçlayan ek hükümler eklemeyi düşüneceğini söyledi.

Kathimerini, Kongre'ye Türkiye'ye F-16 satışı ve Yunanistan'a F-35 satışı ile ilgili olarak 26 Ocak'ta gönderilen mektubun son halini görmediklerini, ancak yaz aylarında kaleme alınan bu önlemlerin yüksek ihtimalle mektupta yer aldığını ifade etti.

Türkiye Savunma ve Dışişleri bakanlıkları, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili herhangi bir şart sunmadığını ifade etmişti.