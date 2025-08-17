Gazze'de İşgale Adım Adım... İsrail Sürgün Planı İçin Toplanıyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentinin işgal planlarını onaylamak üzere bugün Güney Bölgesi Komutanlığı ile bir araya gelecek.

Haberde, planın 'daha önce belirtildiği gibi kentin sakinlerinin tahliyesiyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda kentin tamamen kuşatılmasını ve operasyonel olarak kontrolünün sağlanmasını da içerdiği' kaydedildi.

BİRKAÇ HAFTAYA BAŞLAYACAK

Buna göre belirlenen takvimin hızlandırılması için Gazze kentinin merkezine kara harekatının birkaç hafta içinde başlamasının ve Filistinlilerin kentten göç ettirilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun, bunun ardından Gazze Şeridi'nin güneyinde kontrol ettiği toprakların bir kısmından çekilmek zorunda kalacağı ve buraların, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığınması için 'yeni bir insani bölgeye' dönüştürüleceği ifade edildi.

İŞGAL PLANI HAKKINDA

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail Kamu Yayın Kurumu KAN da ordunun Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen askeri operasyonu hızlandırmaya hazırlandığını bildirmişti. İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada Gazze kenti işgal edilecek, yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar düzenlenecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Kaynak: AA