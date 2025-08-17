İspanya Yanıyor! En Az 7 Ölü, Binlerce Hektar Kül Oldu

İspanya, son 20 yılın en kötü felaketini yaşıyor. 14 ayrı bölgede devam eden orman yangınları nedeniyle en az 7 kişi hayatını kaybetti.

İspanya, son yılların en zorlu felaketlerinden birini yaşıyor. Ülke genelinde 14 farklı noktada devam eden orman yangınlarında en az 7 kişi hayatını kaybetti, binlerce hektar ormanlık alan kül oldu.

Yüksek sıcaklıklar, kuraklık ve güneyden esen sert rüzgârlar, yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

İspanya Yanıyor! En Az 7 Ölü, Binlerce Hektar Kül Oldu - Resim : 1

YETKİLİLER ENDİŞELİ

İspanya Acil Durum Hizmetleri Genel Müdürü Virginia Barcones, son iki haftadır süren sıcak hava dalgasının, özellikle batı bölgelerinde 'son derece endişe verici bir tabloya' yol açtığını açıkladı.

Barcones, "İtfaiyeciler, son 20 yılın en zor yaz mevsimlerinden birinde, yangınlarla insanüstü bir mücadele veriyor" dedi.

Kaynak: DHA

İspanya Orman yangınları
