Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 48 Bin 264’e Yükseldi

Gazze Şeridi’ne son 48 saatte hastanelere 25 Filistinlinin daha cansız bedenleri getirildi. Bu gelişmeyle birlikte 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 264’e yükseldi.

Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 48 Bin 264’e Yükseldi

İsrail, Gazze'deki ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte hastanelere 25 Filistinlinin cenazesinin ve 12 yaralı Filistinlinin getirildiği duyuruldu.

Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 48 Bin 264’e Yükseldi - Resim : 1

Son gelişmelerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısı 48 bin 264'e, yaralı sayısının da 111 bin 688'e yükseldi.

Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 48 Bin 264’e Yükseldi - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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