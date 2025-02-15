İsrail 369 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail ile Hamas arasında imzalanan anlaşmayla esir takasının 6. turu bugün yapıldı. Hamas 3 İsrailli esiri serbest bırakırken, İsrail'den de beklenen adım geldi.

İsrail yönetimi, 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de tutuklanan toplam 369 Filistinliyi serbest bıraktı. Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinden çıkarak Kızılhaç otobüsüne bindirilen Filistinlilerin bir kısmı, Ramallah kentinde kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Filistinliler aileleriyle bir araya gelerek duygusal anlar yaşadı.

Filistinlilerin 24'ü ise serbest bırakıldıktan sonra Mısır'a sınır dışı ediliyor.

Kaynak: İHA