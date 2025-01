Gazze'de Ateşkes An Meselesi! Biden'dan Flaş Açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki ateşkes süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'de ateşkesin an meselesi olduğunu belirten Biden, İsrailli rehinelerin bırakılması için çalıştıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasındaki görüşmede Gazze'de bir an önce ateşkes anlaşmasının sağlanmasına yönelik son durum ele alındı.

Biden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'ATEŞKES AN MESELESİ'

"Gazze'de ateşkes için çalışıyoruz. Anlaşmanın hayata geçmesi an meselesi. Gazze halkı cehennemi yaşadı. Filistinlilerin barışa ihtiyacı var. 50 ülkeyi Ukrayna için seferber ettim. İran, on yıllardır olmadığı kadar zayıf durumda. Kızıldeniz'de Husilerin yaptığı saldırılara karşı 20 ülkeyi harekete geçirdim. İran ve Rusya, Beşar Esad'ı iktidarda tutamadı. Çin'in düşmanca eylemlerine karşı Hint-Pasifik bölgesinde yeni ittifaklar kurduk. NATO'yu her zamankinden daha güçlü hale getirdik.

'ABD, BENİM YÖNETİMİMDE ÇOK GÜÇLENDİ'

Putin, savaşın başında birkaç gün içerisinde Kiev'i alacağını düşünüyordu. Ancak o Kiev'e gidemedi. Oraya ben gittim. Soğuk Savaş sonrası dönem sona erdi. Ekonomi, insan hakları ve diğer konularda yoğun rekabetin yaşandığı yeni bir dönem başladı. Ancak ABD kazandı. Biz güçlü konumdayız ve rakiplerimiz zayıf durumda. ABD, benim yönetimimde çok güçlendi. Krizlere her zamankinden daha hazırlıklıyız."