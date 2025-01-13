Myanmar'da Facia! 12 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
Myanmar'da, madencilik yapılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı heyelan meydana geldi. Faciada aralarında çocukların da olduğu 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Myanmar'ın kuzeyindeki Kachin eyaletine bağlı Yangon kentindeki yeşim madenciliği yapılan alanda heyelan meydana geldi. Heyelanda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişiye ise henüz ulaşılamıyor.
ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR
Bölge sakinlerinden Tarling Mg, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, heyelanda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 12 kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi Tarling, heyelanda yaklaşık 50 evin hasar aldığını belirtti.
Arama kurtarma görevlileri ise bölgede büyük miktarda çamur olduğunu ve bu durumun çalışmalarını zorlaştırdığını kaydetti. Görevliler, çalışmaları için makinelere ihtiyaç duyduklarını vurguladı.
Kaynak: AA