Myanmar'da Facia! 12 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Myanmar'ın kuzeyindeki Kachin eyaletine bağlı Yangon kentindeki yeşim madenciliği yapılan alanda heyelan meydana geldi. Heyelanda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişiye ise henüz ulaşılamıyor.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Bölge sakinlerinden Tarling Mg, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, heyelanda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 12 kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi Tarling, heyelanda yaklaşık 50 evin hasar aldığını belirtti.

Arama kurtarma görevlileri ise bölgede büyük miktarda çamur olduğunu ve bu durumun çalışmalarını zorlaştırdığını kaydetti. Görevliler, çalışmaları için makinelere ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Kaynak: AA