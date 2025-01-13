Mecliste Parti Yapıp Uyuşturucu Kullandılar: Finlandiya Bu Skandalla Çalkalanıyor

Finlandiya’nın ulusal yayın kuruluşu Yle, Finlandiya parlamentosunda düzenlenen Noel partisinde uyuşturucu kullanıldığını öne sürdü.

Haberde, kadın ve erkekler tarafından kullanılan tuvalet kabinlerinden toplanan numunelerde çeşitli uyuşturucu kalıntılarının tespit edildiği belirtildi.

MECLİSTE UYUŞTURUCU SKANDALI

Numunelerin Kasım ayında parlamento gruplarının Noel partisi düzenlediği, toplantı odaları ve ofislerin bulunduğu 5’inci kattaki tuvaletlerden alındığı belirtilirken habere göre bu partilere milletvekillerinin yanı sıra parlamento çalışanları, bakanlık yardımcıları ve Yle ekibinin de aralarında bulunduğu gazeteciler katıldı.

Numunelerin tuvaletlerde uyuşturucu kullanıldığının kesin bir kanıtı olmadığı, binaya gelen bir kişinin yakın bir zamanda uyuşturucuyla temas etmesinden kaynaklanabileceği de ifade edildi.

PARLAMENTO BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Parlamento Başkanı Jussi Halla-aho yaptığı açıklamada, miktarlar küçük olsa bile, elde edilen bulguların endişe verici olduğunu dile getirdi. Halla-aho, "Parlamento'da çalışan insanların uyuşturucu kullanmış olabileceğine yönelik işaretler olması üzücü. Bu, toplumda uyuşturucu kullanımının arttığını gösteriyor" dedi.

ÜLKEDE UYUŞTURUCU YAYGINLAŞIYOR

Finlandiya'da toplanan verilere göre uyuşturucu kullanımı 1990'lardan bu yana düzenli bir şekilde yükseliyor. Kamu sağlığı otoritesi THL, geçtiğimiz yaz kentsel alanlarda yapılan atık su analizlerinde önceki analizlere kıyasla cilddi ölçüde daha yüksek seviyelerde kokain ve amfetamin bulunduğunu açıkladı.

Elde edilen verilere göre ayrıca Finlandiya'da uyuşturucu deneyen insanların sayısında artış yaşanırken, bir milyondan fazla kişinin de esrar kullandığını belirtildi.

Kaynak: İHA