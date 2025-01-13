İsrail'in Katlettiği Filistinli Sayısı 46 bin 584'e Yükseldi
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 46 bin 584'e, yaralananların sayısı ise 109 bin 731'e yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 465 gündür devam ettirdiği saldırılara ilişkin bilgi verildi.
ÖLÜ SAYISI 46 BİN 584’E YÜKSELDİ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 584'e, yaralı sayısının da 109 bin 731'e yükseldiği duyuruldu.
Kaynak: DHA