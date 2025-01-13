İsrail'in Katlettiği Filistinli Sayısı 46 bin 584'e Yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 46 bin 584'e, yaralananların sayısı ise 109 bin 731'e yükseldi.

İsrail'in Katlettiği Filistinli Sayısı 46 bin 584'e Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 465 gündür devam ettirdiği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Katlettiği Filistinli Sayısı 46 bin 584'e Yükseldi - Resim : 1

ÖLÜ SAYISI 46 BİN 584’E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 584'e, yaralı sayısının da 109 bin 731'e yükseldiği duyuruldu.

İsrail'in Katlettiği Filistinli Sayısı 46 bin 584'e Yükseldi - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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