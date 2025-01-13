MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kritik Temas: Hamas Yetkilileri ile Görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri ele alındı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kritik Temas: Hamas Yetkilileri ile Görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler konusunda Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; görüşmede İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmaların sonlandırılması amacı ile yürütülen ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ele alındı.

Söz konusu görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen son nokta değerlendirilirken, ateşkes çabalarının devam ettirilmesinde mutabık kalındı.

Kaynak: İHA

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