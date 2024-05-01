Gazze’de ABD’li üniversite öğrencileri için dayanışma gösterisi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 208 gündür devam ederken, ABD’deki birçok üniversite öğrencilerinin Filistin’e destek gösterileri de sürüyor. Gazze Şeridi’nde Filistin’e destek gösterisi düzenleyen öğrenciler için dayanışma gösterisi düzenlendi.

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Gazze’de ABD’li üniversite öğrencileri için dayanışma gösterisi

Gazze Şeridi'ndeki Deyr El Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin avlusunda düzenlenen gösteriye, doktorlar, aktivistler ve yerinden edilmiş çocuklar katıldı.

Gazze’de ABD’li üniversite öğrencileri için dayanışma gösterisi - Resim : 1

Gösteride, "Davamızı destekleyen tüm öğrencilere teşekkür ederiz", "Filistin özgürlerin davasıdır" ve "Gazze'den hepinize teşekkür ederiz" yazılı pankartlar açıldı.

Gazze’de ABD’li üniversite öğrencileri için dayanışma gösterisi - Resim : 2

"ABD VE AVRUPA'DAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAPTIĞI, AHLAKİ VE İNSANİ BİR DEVRİMDİR”

El Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Dr. Halil Al-Dakran yaptığı konuşmada, "ABD ve Avrupa'daki üniversite öğrencilerinin yaptığı, Filistin halkına yönelik adaletsizliği ve soykırımı ortadan kaldırmayı amaçlayan ahlaki ve insani bir devrimdir. Tüm üniversitelerde Filistin halkının hakları için ayağa kalkan tüm öğrencilere teşekkür ediyoruz" dedi.

Gazze’de ABD’li üniversite öğrencileri için dayanışma gösterisi - Resim : 3

“BU GÖSTERİLERİN VE ETKİNLİKLERİN DÜNYADAKİ TÜM ÜNİVERSİTELERE YAYILMASINI UMUYORUZ”

El Aksa Şehitleri Hastanesi Acil Servis Bölüm Başkanı Dr. Muhammed Rayan ise yaptığı açıklamada, "Buradan, Gazze'nin merkezinden, İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşa karşı bizimle birlikte duran tüm öğrencilere teşekkür ediyoruz. Gazze'deki savaşa hayır diyen herkese teşekkürler. Savaşa hayır diyen, İşgale hayır diyen, soykırıma hayır diyen herkese teşekkürler. Bu gösterilerin ve etkinliklerin dünyadaki tüm üniversitelere yayılmasını ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurmada daha güçlü ve etkili olmalarını umuyoruz" dedi.

Gazze’de ABD’li üniversite öğrencileri için dayanışma gösterisi - Resim : 4

New York polisi, Filistin’e destek gösterilerinde 282 öğrenciyi gözaltına aldıNew York polisi, Filistin’e destek gösterilerinde 282 öğrenciyi gözaltına aldıDünya

ABD’nin New York kentinde 18 Nisan’da başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin yanlısı protestolar sürerken, polis binden fazla öğrenciyi bugüne kadar gözaltına aldı.

Gazze’de ABD’li üniversite öğrencileri için dayanışma gösterisi - Resim : 6

Kaynak: İHA

Etiketler
Gazze Filistin New York Polis Gözaltı Üniversite
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