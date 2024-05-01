İsrail, Gazze'deki Nusayrat Kampı'na saldırı düzenledi: 1 ölü, 5 yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail, Gazze'deki Nusayrat Kampı'na saldırı düzenledi: 1 ölü, 5 yaralı

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve saldırısının ardından sağlık ekipleri, bombalanan evden bir kişinin cansız bedenine ulaşırken, 5 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, sağlık ekipleri, saldırıdan büyük hasar alan bölgedeki enkaz altında yaralıları aramayı sürdürüyor.

GAZZE'DE 7 EKİM SONRASI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 568 Filistinli öldürüldü, 77 bin 765 kişi yaralandı.

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