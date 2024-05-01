Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “Ermenistan ile barışa doğru ilerliyoruz”

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de düzenlenen 6. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu’nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan’ın barış müzakerelerine değindi. Aliyev, “Şimdi aslında olumlu bir şekilde Ermenistan ile barışa doğru ilerliyoruz, sınırların belirlenmesi başladı. Sadece sınırların belirlenmesi değil, hatta sınırların tespiti de başladı” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “Ermenistan ile barışa doğru ilerliyoruz”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın barış için çok aktif bir şekilde çalıştığını ve Ermenistan ile barış anlaşması müzakerelerine başlama girişimini üstlendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan, şu anda, iki ülke arasında müzakereler devam ediyor ve bu müzakerelerin Azerbaycan tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

“ERMENİSTAN'IN DIŞARIDAKİ GÜVENCELERİ TARAFINDAN SİYASİ SALDIRILARA MARUZ KALDIK”

Azerbaycan ve Ermenistan’ın barışa bir adım daha yakın olduğunu bildiren Aliyev, “Geçen yıl eylül ayında toprak bütünlüğümüzü, egemenliğimizi tamamen geri kazandıktan sonra Ermenistan'ın dışarıdaki güvenceleri tarafından siyasi saldırılara maruz kaldık. Buna rağmen, biz yine de barış teklif ettik. Şimdi aslında olumlu bir şekilde barışa doğru ilerliyoruz, sınırların belirlenmesi başladı. Sadece sınırların belirlenmesi değil, hatta sınırların tespiti de başladı. Bunu iki ülke tarafından herhangi bir aracı olmadan başardık. Bu, bizim için bir aracının gerekli olmadığını bir kez daha gösterir” dedi.

“BİZ GÜNEY KAFKASYA'DA BARIŞ İSTİYORUZ”

Ermenistan'la barış sürecine müdahale etmek isteyen ülkeleri eleştiren Aliyev, "Onlar bölgemize kendi kişisel, siyasi ve ekonomik çıkarları için müdahale etmek istiyorlar. Onlar o yangına körükle gitmek istiyorlar. Biz Güney Kafkasya'da buna izin vermeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz. Otuz yıllık çatışmadan sonra Ermenistan da açıkça anlıyor ki, biz Güney Kafkasya'da barış istiyoruz ve barış, bu bölgede yalnızca Azerbaycan ve Ermenistan arasında normalleşme yoluyla çözülebilir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle görüştüABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle görüştüDünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın kasım ayında ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne de (COP29) değinerek, ülkesinin coğrafi konumu ve Avrupa kurumlarıyla etkileşimi sayesinde Azerbaycan bir köprü rolünü üstlendiğini aktardı.

Kaynak: İHA

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