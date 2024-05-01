Fransa'daki 1 Mayıs gösterilerine polisten sert müdahale

Fransa'nın başkenti Paris'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında güvenlik güçleriyle göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis ve göstericiler arasında çıkan arbedede bir gösterici yerlerde sürüklenerek şiddete maruz kaldı.

Edinilen bilgiye göre, göstericiler ve polis arasında yaşanan arbedede 1 gösterici yaralandı.

GEÇTİĞİMİZ YIL 200 EYLEMCİ YARALANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl başkent Paris ile Lille, Toulouse Lyon, Nantes, Rennes ve Marsilya dahil birçok kentte düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerinde en az 200 sivil ve eylemci ile 406 polisin yaralandığı bildirilmişti.

Street-Medics Gözlemevi, 2 binden fazla kişinin de polisin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktarmıştı.