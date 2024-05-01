New York polisi, Filistin’e destek gösterilerinde 282 öğrenciyi gözaltına aldı

New York'taki Columbia Üniversitesi kampüsüne gelen New York Polis Teşkilatı (NYPD) özel birimleri, protestolarına devam eden Filistin destekçisi öğrencileri gözaltına aldı. NYPD Filistin’e destek gösterilerinde 282 öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.

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New York polisi, Filistin’e destek gösterilerinde 282 öğrenciyi gözaltına aldı

ABD’de üniversitelerde Filistin destek gösterileri devam ediyor. New York Polis Departmanı (NYPD), Columbia Üniversitesi ve City College of New York'ta düzenlenen Filistin’e destek gösterilerinde 282 öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.

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NYPD Devriye Şefi John Chell, gözaltına alınanların 173'ünün City College of New York'tan, 109’unun Columbia Üniversitesi'nden olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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