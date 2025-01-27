Fransa Kapısından İçeri Sokmadı! Zehir Dolu Meyveler Yine Türkiye'ye Geri Döndü

Bir süredir Türkiye'den gönderilip Avrupa sınırlarından geri gönderilen gıda ürünlerine bir yenisi daha eklendi. Fransa, Türkiye'den gelen kuru inciri kanserojen madde içerdiği için "çok tehlikeli" sınıfına koyarak reddetti.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Fransa Kapısından İçeri Sokmadı! Zehir Dolu Meyveler Yine Türkiye'ye Geri Döndü

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ekim ayından beri yayımladığı hileli gıda ürünleri ve bunların üretildiği işletmelerin yer aldığı listelerin yanında, Türkiye'den Avrupa'ya giden pek çok ürünün sağlık riski nedeniyle geri dönmesi de vatandaşın gıda güvensizliğini artırıyor.

Son olarak Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) sınır kontrolünde reddedilen bir ürün daha yer aldı. Sisteme göre; Türkiye'den Fransa'ya gönderilen kuru incir, insan sağlığına "ciddi tehlike" yarattığı için geri gönderildi.

Söz konusu meyvelerde büyük miktarda aflatoksin bulunduğu belirtildi.

Fransa Kapısından İçeri Sokmadı! Zehir Dolu Meyveler Yine Türkiye'ye Geri Döndü - Resim : 1

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksinler, kuvvetli zehir ve kanserojen maddelerdir. Zehir etkisi en yüksek olan hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir. Aflatoksin bulaşması, ürünün tarladaki gelişimi, hasat edilmesi, depolanması veya son ürün haline getirilmesi sırasında meydana gelebilir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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