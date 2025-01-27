Polonya'da Madende Göçük, 1 Ölü, 11 Yaralı

Olay, Radlin kasabasında bulunan taş kömürü madeninde meydana geldi. Polonya Maden Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bartosz Kepa, göçük sonucu bir madencinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 11 kişinin kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Kepa, durumu ağır olan 4 yaralının tedavisine devam edildiğini ve yer altında mahsur kalan 17 madenciyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, maden içerisindeki yüksek metan gazı yoğunluğunun arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Kaynak: DHA