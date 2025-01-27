İsrail 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı: Aralarında Çocuklar da Var

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine baskın düzenledi. İsrail askerleri, baskında 20 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı: Aralarında Çocuklar da Var

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Emir beldesinde çok sayıda mahalleye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin, evlere baskın sırasında Filistinlilere ait eşyalara zarar verdiği ifade edilirken, 4'ü 18 yaş altında, 20 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki bölgede bu dönemde İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 878 Filistinli hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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