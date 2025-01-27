Futbol Maçı Sonrası Feci Olay! Araç Kalabalığa Daldı, Yaralılar Var

ABD'de Super Bowl'a bilet kazanan Amerikan futbolu takımı Philadelphia Eagles'ın şampiyonluğunu kutlayan kalabalığın arasına bir araç daldı. Olayda üç kişi yaralanırken, şimdilik yaşananların bir kaza olduğu düşünülüyor.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Futbol Maçı Sonrası Feci Olay! Araç Kalabalığa Daldı, Yaralılar Var

ABD'nin Philadelphia eyaletinde, Super Bowl'a gitmeye hak kazanan Amerikan futbolu takımı Philadelphia Eagles'ın şampiyonluk kutlaması sırasında feci bir olay meydana geldi. Bir kavşakta galibiyeti kutlayan kalabalığın arasına dalan araç, üç kişinin yaralanmasına neden oldu.

Polis, aracın sürücüsünü gözaltına alırken, olayın şu an için kaza gibi göründüğü ve bir kasıt tespit edilmediği bildirildi. Gümüş renkli Mercedes'in çarptığı üç kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Futbol Maçı Sonrası Feci Olay! Araç Kalabalığa Daldı, Yaralılar Var - Resim : 1

SOKAKLARA GİRİŞ KAPATILDI

Kutlamalar için gün boyunca Center City ve Broad Street çevresindeki sokaklara giriş geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Polis, "Broad Street, Cottman ve Frankford Caddeleri boyunca ve şehrin diğer yerlerinde kutlama için geçici olarak yol kapatma uygulaması yürürlüktedir. Kamu güvenliği talimatlarına uyun. Seyahat ederken dikkatli olun ve yayalara dikkat edin" diye yazdı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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