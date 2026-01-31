Forbes'in Listesinde Yer Alıyordu: Türk İş İnsanı ABD’de Tutuklandı

Forbes listesinde yer alan Kalder’in kurucusu Gökçe Güven, yatırımcılara gerçeğe aykırı beyanlarla yaklaşık 7 milyon dolar topladığı ve bu bilgileri vize başvurusunda kullandığı iddiasıyla ABD’de tutuklandı.

Forbes’in 2025 listesinde yer alan Kalder’in kurucusu ve CEO’su Gökçe Güven, yatırımcıları yanıltarak yaklaşık 7 milyon dolar topladığı iddiasıyla ABD’de tutuklandı. Güven hakkında menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, vize dolandırıcılığı ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın açıklamasına göre Güven’in, şirketinin finansal durumu, gelirleri ve iş ortaklıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu öne sürülüyor. Savcılık, bazı marka anlaşmalarının hiç var olmadığı halde yatırımcılara sunulduğunu, şirket gelirlerinin ise olduğundan yüksek gösterildiğini belirtti.

İDDİANAMEDE NE VAR?

İddianamede, söz konusu yanıltıcı bilgilerin yalnızca yatırımcılara değil, ABD makamlarına da sunulduğu ifade edildi. Güven’in, O-1A 'olağanüstü yetenek' vizesi başvurusunda sahte referans mektupları ve gerçeğe aykırı belgeler kullandığı iddiası da dosyada yer aldı. Başsavcılık, girişimcilik görüntüsü altında yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı kararlı olduklarını vurgularken, yatırımcıları yanıltan kişi ve yapılara yönelik soruşturmaların süreceğini açıkladı.

