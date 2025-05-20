Finlandiya'da Okulda Dehşet! 16 Yaşındaki Öğrenci 3 Kız Öğrenciyi Bıçakladı, O Anları Kaydetti

Finlandiya'daki bir okulda 16 yaşındaki erkek öğrenci, 3 kız öğrenciyi bıçakladı. Saldırı anlarını vücut kamerasıyla görüntüleyen saldırgan gözaltına alınırken, kendisinin olay öncesinde bir "bildiri yayımladığı" öğrenildi.

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Dünya genelinde gençler arasında şiddet olayları yaygınlaşırken, son olarak Finlandiya'nın güneyindeki Tampere kentine yakın Pirkkala kasabasındaki okulda bir bıçaklı saldırı meydana geldi. Yerel saatle 10.42 sularına erkek bir öğrencinin, 3 kız öğrenciye bıçakla saldırdığı öğrenildi. Saldıran öğrenci, saldırı anlarını da vücut kamerasıyla da kaydetti.

Görüntülerde, saldırgan erkek öğrencinin lavabodan çıkarak kız öğrencileri birçok kez bıçakladığı görüldü. Yaralı 3 öğrencinin hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken, saldırgan öğrenci ise okula gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Finlandiya'da Okulda Dehşet! 16 Yaşındaki Öğrenci 3 Kız Öğrenciyi Bıçakladı, O Anları Kaydetti - Resim : 1

SALDIRGANDAN BİLDİRİ

16 yaşında olduğu belirtilen saldırgan öğrencinin olaydan önce sosyal medyadan bir bildiri yayımladığı öğrenildi. Erkek öğrencinin saldırıda bıçak kullanmayı planladığı, hedefinin kız öğrenciler olacağı, 1 kişiyi öldürmeyi ve en az 2 kişiyi yaralamayı planladığı öne sürüldü.

Saldırganın 2 ile 4 arasında hapis yatmak amacıyla "heyecan verici" bir şey yapmak istediği, hiç arkadaşı olmadığı ve zaten arkadaş da istemediği iddia edildi. Saldırganın ayrıca söz konusu eylemi 6 ay boyunca planladığı ve ChatGPT'den yardım aldığı da basında yer aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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