Finlandiya'da Okulda Dehşet! 16 Yaşındaki Öğrenci 3 Kız Öğrenciyi Bıçakladı, O Anları Kaydetti

Dünya genelinde gençler arasında şiddet olayları yaygınlaşırken, son olarak Finlandiya'nın güneyindeki Tampere kentine yakın Pirkkala kasabasındaki okulda bir bıçaklı saldırı meydana geldi. Yerel saatle 10.42 sularına erkek bir öğrencinin, 3 kız öğrenciye bıçakla saldırdığı öğrenildi. Saldıran öğrenci, saldırı anlarını da vücut kamerasıyla da kaydetti.

Görüntülerde, saldırgan erkek öğrencinin lavabodan çıkarak kız öğrencileri birçok kez bıçakladığı görüldü. Yaralı 3 öğrencinin hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken, saldırgan öğrenci ise okula gelen polis tarafından gözaltına alındı.

SALDIRGANDAN BİLDİRİ

16 yaşında olduğu belirtilen saldırgan öğrencinin olaydan önce sosyal medyadan bir bildiri yayımladığı öğrenildi. Erkek öğrencinin saldırıda bıçak kullanmayı planladığı, hedefinin kız öğrenciler olacağı, 1 kişiyi öldürmeyi ve en az 2 kişiyi yaralamayı planladığı öne sürüldü.

Saldırganın 2 ile 4 arasında hapis yatmak amacıyla "heyecan verici" bir şey yapmak istediği, hiç arkadaşı olmadığı ve zaten arkadaş da istemediği iddia edildi. Saldırganın ayrıca söz konusu eylemi 6 ay boyunca planladığı ve ChatGPT'den yardım aldığı da basında yer aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA