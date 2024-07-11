Filipinler'de 7,1 Büyüklüğünde Deprem

Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Filipinler'de 7,1 Büyüklüğünde Deprem

Filipinler'in Sangay bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

7,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 620 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA

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