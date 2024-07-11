İsrail'de Ekonomik Kriz Derinleşiyor: Binlerce İşletme Kepenk Kapattı

İsrail'de, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ardından ekonomik sorunlar nedeniyle 46 bin işletme kapandı. Uzmanlar, yıl sonuna kadar 60 bin işyerinin daha kapanabileceği uyarısında bulundu.

İsrail'de Ekonomik Kriz Derinleşiyor: Binlerce İşletme Kepenk Kapattı

İsrail ekonomisi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ardından ciddi bir krize girdi.

Ülkede, 7 Ekim'den bu yana 46 bin işletme ekonomik nedenlerle kapandı. Finansal değerlendirme şirketi Coface Bdi, yıl sonuna kadar 60 bin işyerinin daha kapanabileceğini öngörüyor. Sektörlerin hemen hepsinin ciddi zarar gördüğü belirtiliyor.

Coface Bdi CEO'su Yoel Amir, mevcut krizi COVID-19 salgını dönemine benzeterek, 2020 yılında salgın döneminde 74 bin işletmenin kapandığını hatırlattı.

Kaynak: AA

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