THY'nin Tahran Ofisi Kapatıldı

Türk Hava Yolları'nın İran’ın başkenti Tahran’daki ofisi, bazı kadın çalışanlarının başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.

THY'nin Tahran Ofisi Kapatıldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İran’ın başkenti Tahran’daki ofisi kapatıldı. İran basınında yer alan haberde, geçtiğimiz pazartesi günü THY ofisinin bazı kadın çalışanlarının zorunlu başörtüsü kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kapatıldığı duyuruldu. Haberde, İran polisinin THY ofisine gitmesinin ardından İran vatandaşı çalışanların başörtüsü takmayı reddetmesi ve polise direnmesinin ofisin kapanmasına neden olduğu belirtildi.

Türk Hava Yolları’ndan olayla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, Tahran Savcısı Ali Salehi ise kendisine yöneltilen THY ofisinin mühürlenmesine yönelik mahkeme kararının verilip verilmediğine ilişkin soruya, “Bu olayla ilgili herhangi bir mahkeme kararı çıkarılmadı” ifadesini kullandı.

OFİS TEKRARDAN AÇILDI

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, hükümet toplantısı sonrası THY ofisinin kapamasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap verdi. Vahidi, “Bu konu hakkında bilgim yoktu ve olayı basında gördüm. Daha sonra ofisin polis ve çalışanlar arasında çıkan tartışma nedeniyle kapandığı rapor edildi. Bugün de mühür kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

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