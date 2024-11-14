Fast Food Devi Bakteri Saçıyor! Yiyen Hastanelik Oldu

Fast food devi McDonald's'ın ABD'nin 14 eyaletindeki şubelerinde üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi tüm dünyada endişe yarattı. Gıda güvensizliğinin halihazırda yükselişte olmasının ardından bu olay da yaşanınca ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu bakteri nedeniyle hastalanan kişi sayısının 104'e yükseldiği belirtilerek, 34 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

HAMBURGER SATIŞI DURDU

CDC, 23 Ekim'de, bu bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köfte ve soğanın koli basili bakterisi içerebileceği ancak bunun kesin olmadığı kaydedilen açıklamada, McDonald's'ın bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurduğu belirtilmişti.

Ayrıca, CDC'ye göre, koli basili bakterisinin ABD'de yılda yaklaşık 70 bin enfeksiyona yol açtığı ve bu sebeple her yıl 2 binden fazla kişinin de tedavi altına alındığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA