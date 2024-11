Gıda Skandalında Çığır Açıyoruz! Bakanlığın Listesinden Zebra Eti de Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin yayınladığı listeyi sık sık güncelleyerek, birçok yeni gıda ürünü ve üretici firmayı da ekledi. Son yayımlanan listede özellikle "zebra" detayı vatandaşlara 'pes' dedirtti.

Sağlık açısından tehdit oluşturabilecek ürünlere dair sıkı denetimler yapan Bakanlık, riskli gıdalar ve sahteciliğe dair listeyi kamuoyuna düzenli olarak duyurmaya devam ediyor.

KOYUN ETİ YERİNE ZEBRA, EŞEK VE AT ETİ YEDİRMİŞLER

Güncellenen listeye göre, bazı ürünlerde dikkat çekici taklit ve hileler tespit edildi. Pes dedirtecek yeni listede koyun ve dana eti olarak satılan bazı ürünlerde tek tırnaklı hayvan etlerinin (at, eşek, domuz, zebra gibi) karıştırıldığı, peynirlerde gerçek süt yerine farklı maddelerin kullanıldığı, et dönerlerde dil eti yerine başka etlerin bulunduğu, zeytinyağlarına ise tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ TESPİT LİSTESİ

11.11.2024 MUT YÖRESEL ÜRÜNLERİ-SERAP KILIÇ - BAL Taklit veya Tağşiş Tespiti - MEZİTLİ MERSİN Arıcılık Ürünleri

11.11.2024 BURAK GIDA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-EMİNE KORKMAZ İSKENDER BEY TOST PEYNİRİ Bitkisel Yağ Tespiti 245 NİKSAR TOKAT Süt ve Süt Ürünleri

11.11.2024 HİSAROĞULLARI TARIM GIDA HAYVANCILIK İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EGEDEN ŞİRİNCE KAYNAK ZEYTİNYAĞI RİVİERA ZEYTİNYAĞI-5 LT Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 0723 TORBALI İZMİR Bitkisel Yağlar

11.11.2024 MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NACİ OBA TAM YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ 25 KG Koyun Sütü Tespit Edilmemesi 18.01.2025 OSMANGAZİ BURSA Süt ve Süt Ürünleri

11.11.2024 ONAY TİCARET-SABRI AKIN MUDANYA BİRLİK NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 02012023001 NİLÜFER BURSA Bitkisel Yağlar

11.11.2024 MDS HAYV. GIDA TARIM İNŞ. TEKS. OTO.ELEK. ELEKTRO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTI GÜZELHİSAR NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 12 NİLÜFER BURSA Bitkisel Yağlar

11.11.2024 MDS HAYV. GIDA TARIM İNŞ. TEKS. OTO.ELEK. ELEKTRO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTI GÜZELHİSAR NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 11 NİLÜFER BURSA Bitkisel Yağlar

11.11.2024 KRAL ŞEKERLEME FAST FOOD - YAKUP GÜNAYDIN - PİŞMİŞ ET DÖNER Sakatat (Dil) Tespiti - OSMANGAZİ BURSA Et ve Et Ürünleri

08.11.2024 MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜNAY TOST PEYNİRİ (YARIM YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ) 2000 G Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti 030524 OSMANGAZİ BURSA Süt ve Süt Ürünleri

08.11.2024 KELEBEK SÜT VE GIDA SAN. LTD. ŞTİ. GÖLLER YAYLASI YARIM YAĞLI TAZE ERİTME TOST PEYNİRİ % Yağ Oranının Düşük Olması 301 KOZAN ADANA Süt ve Süt Ürünleri

Kaynak: Haber Merkezi