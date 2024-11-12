Türkiye Barolar Birliği'nden 'Etki Ajanlığı' Tepkisi

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 23 maddeden oluşan Noterlik Yasa Teklifi’nde “Etki ajanlığı” düzenlemesi olarak nitelendirilen ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” bölümüne, “Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme” başlığıyla yeni suç tanımı ekleyen 16’ıncı maddesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Düzenleme basın meslek örgütleri başta olmak üzere muhalefetin tepkisini çekmişti. Öte yandan 'etki ajanlığı'nı yasalaştırmak isteyen AKP ve MHP'den 10 vekilin, Gürcistan'da çıkarılan benzer bir düzenlemeye 'demokrasi tehdidi' diyen deklarasyona imza verdiği ortaya çıkmıştı.

"NE ŞEKİLDE YORUMLANACAĞI ÖNGÖRÜLEBİLİR DEĞİL"

“Demokratik bir hukuk devletinde, kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü hakkını yakından ilgilendiren ceza hukuku alanında belirsiz, muğlak, müphem, ne şekilde yorumlanacağı öngörülebilir olmayan ifadelere yer verilmesini kabul etmek mümkün değildir” ifadesinin yer aldığı açıklama şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonunda kabul edilen ve bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılması beklenen Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 16. maddesiyle, Türk Ceza Kanunu’na, kamuoyunda “etki ajanlığı” düzenlemesi olarak bilinen 'Devletin Güvenliği veya Siyasal Yararları Aleyhine Suç İşleme' başlıklı 309/A maddesi eklenmektedir.

"KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Teklif’te yer alan 'yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları' ibaresi, ceza hukuku sistematiğimizde yer almayan, keyfi değerlendirmelere imkân tanıyacak nitelikte bir ifadedir. Söz konusu ifadenin hukuki olarak öngörülebilir olmadığı açıktır. Demokratik bir hukuk devletinde, kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü hakkını yakından ilgilendiren ceza hukuku alanında belirsiz, muğlak, müphem, ne şekilde yorumlanacağı öngörülebilir olmayan ifadelere yer verilmesini kabul etmek mümkün değildir.

"HAYATA GEÇİRİLMEMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Yasa Teklifi TBMM Genel Kurulunda değerlendirilirken anılan unsurlara dikkat edilmesini, hukuka açıkça aykırı ve hak ihlallerine sebebiyet verecek bir düzenlemenin yüce Meclis eliyle hayata geçirilmemesini talep ediyoruz. Düzenlemenin ve sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: ANKA