Rojin'in Babası Açıkladı... Otopsiden Çıkan Doktordan Şüpheleri Artıran Sözler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu.

Arama çalışmalarının 18’inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden kara yolu ile yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı, özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi’nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu.

Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ROJİN ÇOK MUTLUYDU'

Baba Nizamettin Kabaiş ve kız kardeşi Elif Kabaiş Rojin’in ölümüne dair şüphelerine dair Mezopotamya Ajansı'na konuştu.

Elif Kabaiş, ablasının öldürüldüğünü dile getirerek, “Ablam üniversiteyi kazandığı için çok mutluydu. Gittiği gün bile, ‘İnanamıyorum hayallerim gerçekleşti, istediğimi üniversiteye gidiyorum, her şey hayal gibi’ diyerek mutluluğunu yaşıyordu” dedi.

5 GÜN SONRA MESAJ GÖRÜLDÜ

Rojin’in telefonun göl kenarında bulunduğunu hatırlatan kardeş Kabaiş, emniyetin 8’inci gün şifresini kırdıklarına dair söylemlerinin yalan olduğunu söyledi. Ablasına kaybolduğu gün attığı mesaja 5 gün sonra “Görüldü” yapıldığını ifade eden kardeş Kabaiş, “Ben ablamın kaybolduğu gün yani Cuma günü yine bir umut diye ablama mesaj attım. Mesajıma ise Çarşamba günü yani kaybolduğundan 5 gün sonra görüldü atıldı. Emniyet ise şifreyi 8 gün sonra kırdığını söylüyor. Bir de emniyet babama telefonu incelediklerini kayıtlarda sadece aile ile konuştuklarını ama Whatsapp’ın ise şifreli olmasından kaynaklı kıramadıklarını aktardı ama ablamın kaybolduğu günün akşamına kadar da Whatsapp profili duruyorken; bir süre sonra o da kaldırılıyor ve Whatsapp hala duruyor” dedi. Elif Kabaiş, bu duruma bakılınca bir şeylerin saklanmak istendiğinin görüldüğünü belirtti.

'YURDA GERİ DÖNECEKTİ'

Rojin’in intihar ettiği iddialarına tepki gösteren baba Nizamettin Kabaiş, “Rojin Üniversiteyi kazandığı gün ben onu üniversiteye götürdüm beraber yurdunu da gezdik, dışarı yemek yemeye gittik ondan sonra onu aldım yurda bıraktım, vedalaştık ve ben çıktım. Zaten üniversiteye başladığının 3’üncü günü yurttayken yemeğini yedikten sonra markete gidiyor. O sırada da annesi ile konuşuyorlar annesine diyor, ‘Anne ben markete gideceğim kendime kahve alacağım.’ Annesi de diyor, ‘Kızım bak markete gidiyorsun fazla oyalanma hemen yurduna dön.’ O da ‘Tamam anne’ diyor. Demek ki o sırada biraz gezmek istiyor. Zaten Van gölü ile yurt birbirine çok yakın. O saatten sonra Rojin kayboluyor uzunca bir zaman bulunamıyor” dedi.

'MAHALLELER ARANMADI'

Vali ve Jandarmanın da katıldığı arama çalışmalarının yeterli olmadığına dikkat çeken Kabaiş, “Defalarca kez dedim ki aramaları sadece suyun içinde yapmayın mahalleleri, evleri ve depoları her yeri arayın ama aramaları sadece su ile sınırlı kaldı. Mahalleleri de sadece araba ile gezmişler. Sonra ısrarlarım sonucu Bardaklı mahallesini tek aradılar. Diğer mahalleleri aramadılar. Arama o şekilde yapılmaz. Düzgün bir arama yapılsaydı belki şu an Rojin yaşıyor olacaktı” ifadesinde bulundu.

Kabaiş telefona dair kendisine aktarılanları şöyle sıraladı: "Polisler bana dediler ‘telefonun şifresini kırmışız konuşma kayıtlarına bakmışız. Ailesi dışında kimseyle konuşmamış. Ama WhatsApp şifresini kıramadığımız için oradaki bilgilere ulaşamadık."

'18 GÜN SUDA KALMIŞ OLAMAZ'

Otopsi işlemelerine giren doktorun verdiği bilgileri aktaran baba Kabaiş, "Doktor otopsiden çıktıktan sonra bana dedi ki, ‘Kızının 18 gün boyunca suda kalmış olması mümkün değil. Öyle olmuş olsaydı cenazenin bütünlüğü bozulurdu. En fazla 5 veya 6 gün suda kalmıştır. Rojin bedende ve gözlerinde morarma vardı. Muhtemel birileri onu bir yerde uzun zaman tutmuş belki de sonradan katletmiş ve suya atmış.’ Yani bunlar hepsi ihmal. En son bir bahçıvan Mola Kasım Mahallesi’nde Rojin’in kıyıya vurmuş cansız bedenini görüp polisi arıyor" ifadelerini kullandı.

'İNTİHAR DİYE KAPATILMAYA ÇALIŞIYOR'

Basının ve emniyetin Rojin cinayetini “intihar” diyerek, kapatmaya çalıştığını da sözlerine ekleyen baba Kabaiş, “Vali ve Emniyet müdürü bana gelip ‘Senin kızın intihar etmiş’ dediler. Bende, ‘Madem intihar etmiş niye intihar ettiği yerde bulunmuyor, 24 kilometre uzaklıkta bulunmuş.’ Ben öyle dedikten sonra ise kendi telefonlarını çıkarıp senin kızın Google tarama butonundan, ‘Cennete nasıl gidilir’ ve ‘Cenaze nasıl yıkanır’ gibi aramalar yapmış diyerek; Rojin’in ölümünü intihara çekmeye çalıştı. Bende cevap olarak dedim ki; ‘Sen şu an kendi telefonunla bana bunları gösteriyorsun Rojin’in değil. Kaldı ki onun telefonu dahi olsa bu onun intihar ettiği anlamına gelmez. Madem bu intihar ise ve 18 gün suyun içinde kalmış ise o kadar dalgıçlarınız suyun içinde, helikopterlerinizde suyun üstünde gezdi niye bulamadı, bulsaydınız’ deyince sustular" dedi.

Baba Kabaiş, otopsi sonuçlarının bir an öce çıkmasını ve kızını katledenlerin ağır cezalar almasını talep ederek, bunun mücadelesini de vereceğini söyledi.