F1 pilotu Hamilton'dan Gazze isyanı: Yeter artık!

Ekim ayından bu yana İsrail ablukasında olan Gazze'ye yönelik saldırılar aralıksız devam ediyor.

Son olarak İsrail, pazar günü ve bugün sivillerin yaşadığı çadırlara saldırı düzenlemiş ve 70'e yakın sivil hayatını kaybetmişti.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton ise Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi.

39 yaşındaki Mercedes pilotu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli" ifadelerini kullandı.