Havada panik anları: Uçak zorunlu iniş yaptı

İran'da Tahran-Hürremabad seferini yapmak üzere havalanan uçak, zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

Havada panik anları: Uçak zorunlu iniş yaptı

İran'da Tahran-Hürremabad seferini yapmak üzere havalanan İran Hava Yolları'na ait yolcu uçağının, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Hürremabad Havaalanı Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Uçağın teknik arıza nedeniyle Tahran Mihrabad Havalimanı'na döndüğü belirtilen haberde, yolcuların durumuna dair bilgi verilmedi.

Etiketler
İran Uçak
TAG Otoyolu'ndaki zincirleme kazada can kaybı 11'e yükseldi TAG Otoyolu'ndaki zincirleme kazada can kaybı arttı
Diyanet 85 eğitim görevlisi alacak Diyanet 85 eğitim görevlisi alacak
Çiçeklerde sararma neden olur? Çiçek yapraklarındaki sararmayı önleyen yöntem Çiçeklerde sararma neden olur? Çiçek yapraklarındaki sararmayı önleyen yöntem
4.sezonu merakla bekleniyordu. TRT1 dizisi Gönül Dağı'ndan üzen haber 4.sezonu merakla bekleniyordu. TRT1 dizisi Gönül Dağı'ndan üzen haber
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarına yeni önlemler masada Kredi kartlarına yeni önlemler masada
Mersin'de mide bulandıran olay... Bir sapık tavuğa tecavüz etti! Bir sapık tavuğa tecavüz etti!
Nagehan Alçı ile tek celsede boşanmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı
Kulis: Yeni vergiler geliyor Kulis: Yeni vergiler geliyor
Lütfü Savaş'tan Hatayspor açıklaması: Başkanlık bana düşüyorsa ben olurum Lütfü Savaş'tan Hatayspor açıklaması: Ben olurum