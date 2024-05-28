TAG Otoyolu'ndaki zincirleme kazada can kaybı 11'e yükseldi

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs'ta meydana gelen kazaya karışan otomobilde ağır yaralanan Mehmet Orhan Teymen, tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Teymen'in cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarınca alınıp Adana Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Teymen'in ziraat mühendisi eşi Ayla Çelik Teymen'in (59) cenazesi ise Tarsus ilçesindeki Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Burada kılınan namazın ardından Teymen'in cenazesi, Sucularlı Mahallesi'ndeki Eshab-ı Kehf Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Teymen'in ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı.

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait Ali G. idaresindeki 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti. İlk kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüsün sürücüsü, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA