Sarkozy için elektronik kelepçe kararı

Nicolas Sarkozy'nin avukatı yaptığı açıklamada, eski cumhurbaşkanının hüküm giydiği yolsuzluk ve nüfuz suçlamalarında masum olduğunu ve başarısız temyiz başvurusuna itiraz edeceğini söyledi.

Avukat Jacqueline Laffont gazetecilere "Nicolas Sarkozy masum. Bunu sonuna kadar götüreceğiz. Sürecin henüz başındayız." dedi.

Sarkozy telefon dinleme davasında bir yılı hapiste kalmak üzere üç yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, Sarkozy'nin hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekmesine hükmetti. Sarkozy ayrıca 3 yıl boyunca medeni haklarından men edilirken bu süre zarfında herhangi bir seçim kapsamında seçilemeyecek.

Aynı davada yargılanan Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ve yargıç Gilbert Azibert'e de Sarkozy'ninkiyle aynı ceza verildi.

Herzog, 3 yıl boyunca avukatlıktan men edildi.

Sarkozy hakkında kendisi ile ilgili başlatılan başka bir adli soruşturmaya ilişkin bilgi alabilmek için "nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı. Nicolas Sarkozy, bu davada L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Azibert'e Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı.