Düşen uçaktaki 4 çocuk 17 gün sonra ormanda sağ bulundu

Kolombiya'da, Araracuara ile San Jose del Guaviare bölgesinde 8 kişiyi taşırken sinyali kesilen küçük uçağın enkazı 16 gün sonra dün Caqueta yönetim bölgesine bağlı Palma Rosa köyü kırsalında bulundu.

4 kişinin cesedine ulaşılan enkazda bulunmayan 4 çocuk için ormanlık bölgede sürdürülen çalışmalardan bugün iyi haber geldi. Düşen uçakta "mucize" sonucu hayatta kalan 11 aylık bebeğin de aralarında olduğu dört kardeşin ormanda bulunduğu duyuruldu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Askerlerimizin çetin aramaları sonucu Guaviare'de düşen uçaktaki 4 çocuğu sağ olarak bulduk. Ülke için büyük bir sevinç" dedi.

AA'nın aktardığına göre 13 yaşındaki Lesly Bonbaire, 9 yaşındaki Soleiny Ranoque, 4 yaşındaki Tien Ronoque ve 11 aylık bebek Cristian Ranoque'nin düşen uçaktan nasıl sağ çıktığı ve 17 gün boyunca ne şekilde hayatta kaldığına dair detay paylaşılmadı.

Blu Radio'nun haberinde, kardeşlerden en büyüğü Lesly'nin, küçük kardeşlerini hayatta tutabilmek için ormanda geçici bir sığınak kurduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA