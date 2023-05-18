Stoltenberg: Putin bu savaşı kazanırsa bu Ukrayna ve bizim için büyük trajedi olacak

Ukrayna'ya silah yardımının devam edeceğini söyleyen NATO Genel Sekreteri, "Desteği gerektiği kadar sürdüreceğiz. Putin, bu savaşı kazanırsa bu Ukrayna ve bizim için büyük trajedi olur" diye konuştu.

Stoltenberg: Putin bu savaşı kazanırsa bu Ukrayna ve bizim için büyük trajedi olacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Saldırıyla ilgili operasyon kararları Ukraynalılar tarafından alınacak. Ukraynalıları topraklarını kurtarma sürecinde destekliyoruz" dedi.

Rusya'da "yabancı ajan" listesine alınan ve erişimi engellenen muhalif "Dojd" (Yağmur) televizyon kanalına röportaj veren Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu.

NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah ve mühimmat sevkiyatı yaptığına dikkati çeken Stoltenberg, İngiltere’nin Ukrayna’ya uzun menzilli seyir füze göndermeyi planladığını aktardı.

Stoltenberg, "Ukrayna’nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırganlığına karşı direnmek için daha fazla silah ve mühimmata ihtiyacı var. Aynı zamanda yeni silahlar gönderilmeden, önceden gönderilen silahların etkin şekilde kullanılmasının sağlanması gerekiyor. Silahların onarımı için gerekli parçaların, mühimmatların sağlanması gerekiyor" ifadesini kullandı.

'PUTİN, UKRAYNA'YI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İŞGAL EDEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ'

Ukrayna’nın, Rus ordusuna karşı saldırı başlatma yönündeki planlarını değerlendiren Stoltenberg, "Putin, geçen yıl Ukrayna’ya saldırarak savaşı bilinçli olarak başlattığında, Ukrayna’nın birkaç gün içinde işgal edileceğini düşündü. Bu savaş 15 aydır sürüyor. Ukraynalılar, Kiev civarlarından başlayarak Harkiv bölgesinde, Herson bölgesinin güneyindeki toprakları kurtarmayı başardı. Saldırıyla ilgili operasyon kararları Ukraynalılar tarafından alınacak" dedi. 

"Ukraynalıları topraklarını kurtarma sürecinde destekliyoruz" diyen Stoltenberg, "Saldırının büyük çapta mı yoksa küçük çapta mı olacağına NATO ülkeleri değil Ukraynalılar karar verecek. Bizim ise gerekli desteği sağlamamız gerekiyor. Bu da Putin’in ikinci stratejik hatası idi. O, NATO’yu Ukrayna’ya destek vermek konusunda böleceğini düşündü" şeklinde konuştu.

"Saldırının başarılı olmaması durumunda Ukrayna’yı desteklemeye devam edecek misiniz" sorusuna Stoltenberg, "Elbette Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz. Ukrayna’ya desteğimizi gerektiği kadar sürdüreceğiz. Bunu birçok kez söyledik. Putin, bu savaşı kazanırsa bu Ukrayna ve bizim için büyük trajedi olacak" yanıtını verdi.

'RUS GENÇLERİN, SAVAŞTA TOP YEMİ OLARAK KULLANILDIĞINI GÖRÜYORUZ'

Savaşın sonlandırılması ihtimalini değerlendiren Jens Stoltenberg, "Kimse Rusya'ya saldırmadı. Ukrayna, Rusya için tehlike yaratmadı ancak Putin komşu ülkelerini kontrol etmesi gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle de bağımsız Ukrayna’ya saldırma kararı aldı. Bu nedenle Rusya, büyük bir bedel ödüyor. Rusya izole edildi. Bunun sonucunda Rus halkı fakirleşti. Rus gençlerin, Putin’in başlattığı savaşta top yemi olarak kullanıldığını görüyoruz. Savaşı başlatan Putin, bu savaşı bugün durdurabilir. Putin, Ukrayna’ya askerlerini göndermekten vazgeçerse barış sağlanacak. Rusya da güvende olacak. Putin’i Ukrayna'daki anlamsız savaşı durdurmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

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