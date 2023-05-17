12 yılın ardından bir ilk: Esad cuma günü yapılacak Arap Birliği zirvesine katılacak

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesinin üyeliğini yeniden kabul eden Arap Birliği'nin davetine resmen olumlu yanıt verdi. Esad'ın cuma günü Cidde'de düzenlenecek zirveye katılacağına dair açıklama bugün Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile Suudi mevkidaşı arasında zirvenin hazırlık toplantıları sırasında gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından geldi.

7 MAYIS'TA YENİDEN KATILIM İÇİN KARAR ALINMIŞTI

Arap dışişleri bakanları 7 Mayıs'ta Suriye'nin, ülkede patlak veren protestoları kanlı şekilde bastırması ve iç savaşın başlaması nedeniyle askıya alınan Arap Birliği üyeliğine yeniden kabul edilmesi yönünde bir karar almıştı. Kararda, Suriye'nin Arap Birliği toplantılarına yeniden katılmaya hemen başlayabileceği belirtilmişti. Birlik ülkeleri aynı zamanda, komşu ülkelerdeki sığınmacılar ve bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı gibi, Suriye'deki iç savaştan kaynaklı krize çözüm bulunması çağrısında bulunmuştu.

'NORMALLEŞME' İÇİN TEMASLAR SÜRÜYORDU

Suriye'nin bölge ülkeleriyle normalleşme adımları kapsamında son dönemde, Suudi Arabistan ve Mısır gibi bölgesel liderlerin de dahil olduğu çok sayıda Arap ülkesi ile Suriye yönetimi arasında yeniden temaslar kurulmuştu. Katar gibi bazı ülkelerin, ABD ile benzer bir tutum takınarak, ihtilafa siyasi çözüm bulunmadan tam normalleşmeye karşı çıkmasına rağmen, bir dizi Arap ülkesi ile Şam arasında üst düzey ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirilmişti. Arap devletleri bir süredir, Şam yönetiminin Suudi Arabistan'da 19 Mayıs günü düzenlenecek Arap Birliği zirvesine davet edilip edilmeyeceği konusunda uzlaşma sağlamaya çalışıyordu.