Kremlin, bitmesine 1 gün kalan Tahıl Anlaşması'yla ilgili ipucu vermedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin bitişine bir gün kala herhangi bir varsayımsal tartışmalara girmeyeceklerini açıkladı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, günlük basın brifinginde gazetecilere demeç veren Peskov, Tahıl Anlaşması olarak da bilinen Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni değerlendirdi.

Söz konusu anlaşmanın sona ermesine bir gün kala varsayımlar üzerine tartışmalara girmeyeceklerinin altını çizen Peskov, "Tahıl anlaşmasının akıbetiyle ilgili karar henüz açıklanmadı, önce bunun duyurusunu beklemeniz ve olasılıklar hakkında da varsayımda bulunmamanız gerekiyor" dedi.

Daha önce, Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasiliy Nebenziy, Moskova'nın ancak Rus gübre ve tahılının ihracatına dair sorunların çözülmesi durumunda anlaşmayı uzatmayı düşünebileceğini vurgulamıştı.

SON GEMİ YOLA ÇIKTI

Bununla birlikte anlaşma kapsamındaki son ihracat gemisinin 30 bin ton mısırla birlikte Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye doğru yola çıktığı bildirildi.