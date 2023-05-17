Nijerya’da ABD konvoyuna saldırı: 4 kişi öldü, 3 kişi kaçırıldı

Nijerya’nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde ABD konvoyuna silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. Nijerya polisinden yapılan açıklamada, silahlı kişilerin araçları ateşe vermeden önce 2 polisi ve 2 konsolosluk personelini öldürdüğü kaydedilirken, 3 kişinin ise kaçırıldığı açıklandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby saldırıyı doğrulayarak, “Bir ABD konvoyu saldırıya uğradı. Söyleyebileceğim şey, olaya hiçbir ABD vatandaşının karışmadığı" ifadelerini kullandı.

AYRILIKÇI SALDIRILAR ARTTI

Bölgede faaliyet gösteren ayrılıkçıların son yıllarda saldırılarını artırdığı Nijerya’da, saldırıların genellikle polis veya hükümet kurumlarını ve yetkililerini hedef aldığı biliniyor. Nijerya otoriteleri, güneydoğudaki saldırılardan yasadışı ilan edilen Biafra Ayrılıkçı Hareketi (IPOB) ve onun silahlı kanadı Doğu Güvenlik Ağı’nı sorumlu tutarken, IPOB ise şiddet iddialarını reddediyor.

Kaynak: İHA